ob Fußballfan oder nicht, spätestens wenn große Ereignisse, wie die EM oder WM anstehen, kommt man um das Thema nicht herum. Entweder Freunde und Familie reden darüber, man liest es in den Nachrichten oder landet bei einem Stadtspaziergang plötzlich beim Public Viewing. Bei der WM 2018 hat die Stadt Halle da noch mitgemacht und hunderte Menschen vor der Oper empfangen, um dort gemeinsam das Spiel zu schauen. Bei der EM, die in diesem Sommer stattfinden wird, sieht das anders aus. Während in Leipzig schon die Vorbereitungen laufen, passiert in Halle gar nichts. Ein Grund sei das fehlende Geld. Dirk Skrzypczak erzählt Ihnen in der heutigen Ausgabe mehr darüber und verrät auch, was Leipzig passiert.