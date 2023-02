Hier in Halle, Newsletter vom 27. Februar

Halle ist noch immer im Freudentaumel. Wer will es der Stadt verübeln? Das Zukunftszentrum kommt an den Riebeckplatz und wird Händels Geburtsstadt zu großer Aufmerksamkeit und Renommee verhelfen. Bis das Gebäude steht, dauert es zwar noch ein paar Jahre, aber schon jetzt werden in der Stadt die Weichen gestellt. Das betrifft auch den geplanten Hotelneubau.