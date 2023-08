Frust an der Tankstelle

Hier in Halle, Newsletter vom 21. August 2023

alle Rettungsversuche haben nicht geholfen: Nach einem Badeunfall im Hufeisensee ist am Wochenende ein 32 Jahre alter Mann gestorben. Schlimm! Dabei waren Helfer ganz in der Nähe. Marvin Matzulla berichtet über die Geschehnisse und davon, was Kenner der Materie fordern.