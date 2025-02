Warum das Gericht den Täter nicht verurteilt. Ebenfalls wichtig: So kommen die Lichterwelten im Zoo bei den Besuchern an.

Freispruch nach Anschlag auf Umspannwerk in Halle

Hier in Halle, Newsletter vom 28. Februar

vor zwei Jahren gingen in Teilen Halles die Lichter aus. Auch das Uniklinikum war betroffen. Ein 38-Jähriger hatte das Umspannwerk in Neustadt sabotiert. Jetzt stand er deshalb vor dem Landgericht. Das sprach den Angeklagten frei. Was dafür der Grund ist, erfahren Sie von meinem Kollegen Marvin Matzulla.