Feuerwerk, ein Neujahrsbaby und viele gute Wünsche

Wie in Halle das neue Jahr begrüßt wird - Warum Mitarbeiter der Stadtwirtschaft am Neujahrstag ganz früh aufstehen müssen

staunen Sie nicht auch? So schnell ist ein Jahr vorbei! Wie oft haben wir in der Silvesternacht und am Neujahrstag diesen Satz gehört oder auch selbst gesagt. Zugegeben, er klingt durchaus etwas abgedroschen, und doch staune auch ich immer wieder über das Tempo, mit dem die Zeit verfliegt. Zeit, in der man vieles erlebt und getan hat, noch viel mehr aber hätte tun und erleben wollen. Dafür ist ja nun das neue Jahr, auf das auch von mir und meinen Freunden mit einem Glas Sekt angestoßen wurde. Und das viele Hallenser in der Silvesternacht mit lauten, für manche Ohren auch viel zu lauten Böllern und einem Feuerwerk aus vielen leuchtenden Raketen begrüßt haben. Für uns reichten indes ein paar Wunderkerzen - und der Blick in den funkelnden Nachthimmel.