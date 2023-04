Saisonstart auf der Oberburg - Streit um Namen für Verkehrskreisel - Olaf Schubert in Halle

Hier in Halle, Newsletter vom 8. April 2023

endlich Ostern, endlich Feiertage! Das denken heute vermutlich viele Menschen. Aber das gilt nicht für alle. Feuerwehrleute, Rettungsdienst und Polizei oder auch Pflegekräfte müssen trotz Feiertagen arbeiten. Das ist harter Alltag.

Aber zum Glück gibt es auch Jobs, die die Menschen aus dem harten Alltag herausholen und Spaß und Freude bereiten. Dazu dürften wohl fast alle Tätigkeiten gehören, die an diesem Samstag auf der Oberburg Giebichenstein vorgeführt werden. Dort findet nämlich der „Sturm auf die Burg“ statt - der Saisonstart mit mittelalterlichen Spielen, Handwerk und Kulinarischem. Eintritt bis 14 Jahre ist frei, Ermäßigte zahlen 2,5 Euro, Erwachsene 4 Euro.

Meine Kollegin Katja Pausch hat sich anlässlich des Saisonbeginns mit der Geschichte der Burg befasst.

Und übrigens arbeiten auch ein paar von uns Zeitungsleuten an Feiertagen - schließlich muss die Ausgabe für den nächsten Werktag gemacht werden. Aber der Newsletter macht Pause. An dieser Stelle begrüßt Sie deshalb erst wieder am Dienstag meine Kollegin Tanja Goldbecher.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Jonas Nayda