er ist meine absolute Lieblingsjahreszeit: der Sommer. Nicht nur, weil man ohne großen Ankleide-Aufwand das Haus verlassen kann. Braucht man im Winter ewig, um sich in Stiefel, Mantel, Schal und Mütze zu werfen, schlüpft man jetzt einfach in Sandalen und klemmt sich die (Regen-)Jacke unter den Arm. Ist das schon mal ein Pluspunkt für den Sommer, liebe ich ihn noch aus einem anderen Grund: Open Air Konzerte!

Sting rockte am Freitag die Peißnitzbühne, und heute, am Samstag, freue ich mich, Clueso wiederzusehen. Und dann steht in meinem privaten Kulturkalender noch ein weiteres Highlight: Im Juli kommt Simply Red nach Halle – und auch für dieses Konzert, auf das ich mich sehr freue, habe ich Tickets. Ob Peißnitzinsel oder Rennbahn, Burg Giebichenstein oder Moritzburggraben: Der Sommer in Halle wird heiß.

Freude und Begeisterung ist auch bei Halles Stadträten angesagt, wenn es um das Zukunftszentrum geht. Und nicht nur Freude, sondern sogar Euphorie. Denn soviel steht fest: Die neuen Pläne für den Riebeckplatz kommen bei vielen Stadträten gut an. Welche Überlegungen und welche Schwierigkeiten es aber noch gibt, hat mein Kollege Jonas Nayda recherchiert. Nachlesen können Sie seinen Artikel in der Samstagsausgabe der Mitteldeutschen Zeitung oder aber in der Online-Version.

Derweil haben hallesche Vereine ein Treffen an außergewöhnlicher Stelle in der Saalestadt veranstaltet. Unter dem Motto „Magistrale Frei(t)räumen“ kamen am Freitag das zweite Jahr in Folge die verschiedensten Gruppen und Vereine auf der MagistraleNeustadt-Center, zusammen, um Aufmerksamkeit zu erregen und einen Platz zu schaffen, wo Menschen ins Gespräch kommen können, wie es eine der Organsiatorinnen zusammenfasst. Was das besondere Treffen ausgemacht hat, hat mein Kollege Robert Horvath vor Ort erfahren. Lesen Sie seinen Beitrag gerne online oder aber in gedruckter Form gemütlich am Samstag beim Frühstück.

Und falls Sie für das Wochenende noch einen Tipp zur Freizeitgestaltung brauchen: Ich kann Ihnen die kleine, aber feine Sonderschau im Botanischen Garten Halle empfehlen. Dort werden aus Anlass des 325-jährigen Bestehens der Einrichtung tropische Pflanzen, darunter Orchideen, Tillandsien und seltene Bromelien, gezeigt. Warum manche Pflanzen mit Ameisen eine Liason eingehen, habe ich in einem Gespräch mit einem Botanik-Experten erfahren - lesen Sie selbst.

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Katja Pausch