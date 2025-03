Kommt der Superknast nach Tornau oder nicht? Außerdem wichtig: Ein wichtiges Angebot kehrt in den Hauptbahnhof zurück - und ein tierischer Star ist schon da.

Hier in Halle, Newsletter vom 11. März

alles schien klar. Das Land baut ein neues Gefängnis auf einen Acker bei Tornau. Doch zuletzt gab es immer wieder Diskussionen in Halle. Will man den Superknast überhaupt? Nun zieht Sachsen-Anhalt die Daumenschrauben an und droht mit einem Umzug nach Weißenfels. Das wiederum ruft Halles neuen OB Alexander Vogt auf den Plan. Mein Kollege Jonas Nayda kennt die Details.