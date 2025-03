los geht’s mit dem Verzicht! Zum Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen, die üblicherweise 40 Tage dauert. Wie schon die letzten Jahre möchte ich in der Zeit kein Fleisch essen. Fisch ist aber okay und zwei „Ausnahmen“ habe ich mir auch eingeräumt. Soviel zu den Rahmenbedingungen. Der Start lief problemlos. Nun hatte ich aber nach nur zwei Tagen Fasten nachts einen Traum: Ich habe Fleisch gegessen und mich dann erschrocken. Mir war erst nach dem Essen wieder eingefallen, dass ich das doch gerade sein lassen wollte. Wie gesagt, es war nur ein Traum. Aber zugegeben: Dass die Fastenzeit diesmal sogar 46 Tage dauert, hat mich im Vorfeld schon beschäftigt. Und offenbar mehr, als ich selbst dachte. Ich verstehe den Traum daher einfach als nachträgliche Erinnerung an mein eigenes Vorhaben. Zugleich bin ich schon gespannt, welches tolle, mir bisher unbekannte Gericht ich diesmal entdecke. In den letzten Jahren hat es ein solches nämlich immer gegeben.

