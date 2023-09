Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die MZ beginnt eine neue Serie, Halle feiert sein Salz und ein Schulleiter spricht über Jugendkriminalität. - wie erinnern Sie sich an den 9. Oktober 2019? In einer neuen MZ-Serie haben wir Zeitzeugen gefragt, wie der Tag des feigen rechtsextremistischen Attentats ihr Leben verändert hat. Zum Auftakt lesen Sie online oder in der gedruckten MZ-Ausgabe, was mein Chef Dirk Skrzypczak, an diesem Tag als Berichterstatter vor Ort, die Geschehnisse erlebt hat.