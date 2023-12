Im Sommer sorgten zwei mutmaßliche Vergewaltigungen in Halle für Entsetzen. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen einen Schritt weiter.

im Sommer hatten zwei mutmaßliche Missbrauchsfälle in Halle für Entsetzen gesorgt. So soll ein 29-Jähriger in der südlichen Innenstadt eine 15 Jahre alte Jugendliche in eine Wohnung gelockt und dort vergewaltigt haben. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass ein 31-Jähriger über soziale Netzwerke Kontakt zu einer Zwölfjährigen aufgenommen hatte und sich mehrfach an dem Mädchen vergangen haben soll. Beide Tatverdächtigen kamen in Untersuchungshaft. Nun ist die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen einen wichtigen Schritt vorangekommen.