Selten war die kleine wie große Politik so spannend wie in diesen Tagen. Am Sonntag wählen die Hallenser ihren neuen Oberbürgermeister - und mit den anderen Bundesländern einen neuen Bundestag. In der Stichwahl um das OB-Amt treffen Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos) aufeinander. In einem Streitgespräch bei der MZ sind sie noch einmal aufeinander getroffen. Mein Kollege Jonas Nayda fasst für Sie das Geschehen zusammen.

