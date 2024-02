Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

vielleicht wussten Sie es gar nicht, oder, wenn doch, hatten Sie - vorausgesetzt, Sie sind ein Fan oder Kenner des halleschen Bergzoos - ein ganz anderes Datum auf dem Schirm: Auf dem Reilsberg wurde, eigentlich erst später, die Ankunft eines kleinen Elefanten erwartet. Nun ist er überraschend schon da. In der Nacht zum Sonntag brachte Elefantenkuh Tana einen kleinen Bullen zur Welt. Wie die Geburt verlaufen ist und was das Zoo-Team aktuell auf Trab hält, habe ich von Zoo-Chef Dennis Müller erfahren - viel Spaß beim Lesen, ob in der Printausgabe am Montag oder online.