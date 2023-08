Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

was essen Sie am liebsten? Bei mir ist es wahrscheinlich Italienisch. Das ist so seitdem ich klein bin und bisher nicht aus mir rausgegangen. Ein Lieblingsrestaurant in Halle habe ich aber nicht, da probiere ich mich gerne durch. Und gerade während meiner Studienzeit hab ich viel Zeit in der Mensa verbracht. Viele kommen wahrscheinlich nicht auf die Idee, dort zu essen. Aber teilweise gibt es dort echt gute Sachen für wenig Geld. Die Mensa Neuwerk in Halle wurde nun sogar von der Tierrechtsorganisation Peta ausgezeichnet - natürlich für ihr vegetarisches und veganes Angebot. Überzeugen Sie sich doch einfach Mal selbst. Mein Kollege Denny Kleindienst war vor Ort und hat sich das ganze Mal angeschaut.