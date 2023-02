Hier in Halle, Newsletter vom 2. Februar 2023

der Februar hat stürmisch begonnen. Am Mittwoch hat es sogar zeitweise richtig gewittert in Halle! Ein umgestürzter Baum hat für Verkehrschaos im Norden der Stadt gesorgt. Und auch am heutigen Donnerstag soll es noch weiter stürmisch bleiben.

Das hat auch Auswirkungen auf das Geschehen der Redaktion. Ein Termin, den ich heute eigentlich wahrnehmen wollte, wurde verschoben. Denn die Studenten, die in der Gottfried-Keller-Siedlung auf einem Haus Photovoltaik-Anlagen anbringen wollten, können wegen des Windes nicht aufs Dach. Über die Hintergründe der Aktion, warum und wie die Studenten das machen, erfahren Sie deshalb erst einen Tag später.

Worauf Sie sich dann am Freitag aber auch freuen können, ist das neue Programm des Stadtmuseums. Das wird nämlich heute vorgestellt und meine Kollegin Katja Pausch wird dabei sein.

Beste Grüße aus der gut überdachten Redaktion sendet

Ihr Jonas Nayda