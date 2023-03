Was Halloren auf der Saale vorhaben/Stadträte zurückhaltend in der Causa Wiegand/Neue Theorie zum Orgacid-Loch

Hier in Halle, Newsletter vom 24. März 2023

Frühling liegt in der Luft, und die Hallenser zieht es wieder mehr ins Freie. Meine Kollegin Katja Pausch berichtet, worauf sich Freiluft- und Wasserfans freuen dürfen. Nur so viel: Man darf wirklich gespannt sein. Hier und in der gedruckten Freitagsausgabe der MZ erhalten Sie einen Vorgeschmack.