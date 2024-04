sind Sie am Wochenende auf Klimaaktivisten getroffen? Die Chancen dafür waren in Halle nämlich durchaus hoch. Am Samstag und am Sonntag gab es mehrere Aktionen der Letzten Generation im Stadtgebiet. Am meisten Aufsehen hat wohl gleich die Erste erregt: Von der Brücke zwischen den Hausmannstürmen entrollten die Aktivisten ein langes Transparent. Tags darauf folgten mehrere kurze Straßenblockaden.

Die Nachricht, die dann am Sonntag viele Menschen in Halle berührte, war die vom Tod des Schauspielers Peter Sodann. Die Reaktionen auf seinen Tod zeigen, wie hochgeschätzt er speziell in Halle war. Was Bürgermeister Egbert Geier oder auch Matthias Brenner, der spätere Intendant des von Sodann gegründeten Neuen Theaters war, in ihren Nachrufen sagten, lesen Sie hier.

Einen Großeinsatz der Polizei löste derweil am Wochenende ein Sprengstofffund in einem Miethaus in der Schlosserstraße aus. Anwohner wurden evakuiert, zeitweilig wurde gar über eine Notunterbringung nachgedacht. Was die Polizei in einer Wohnung des Hauses fand und was die Staatsanwaltschaft dem betroffenen Mieter nun vorwirft, schreibt mein Kollege Marvin Matzulla in seinem Artikel.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst