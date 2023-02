Halle hat es geschafft. Die Stadt hat sich im Wettbewerb um den Standort des neuen Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation gegen alle anderen Bewerber durchgesetzt. Eine Jury in Berlin verkündete die Entscheidung am Dienstagabend. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sprach von einem „historischen Tag“ für Halle.

Und wahrscheinlich wird er Recht haben. Der gestrige Tag war in der Tat sehr bedeutsam für Halle. Das neue Zukunftszentrum wird den Riebeckplatz verändern. Für 200 Millionen Euro soll dort ein riesiges Gebäude gebaut werden, in dem jährlich bis zu einer Million Gäste erwartet werden. Im Jahr 2028 soll es fertig sein. Die Wirkung, die das neue Zentrum auf den Tourismus, die Wirtschaft und alle anderen Bereiche der Stadt haben wird, kann man sich vorstellen.

Der gestrige Tag der Entscheidung wird dann zwar irgendwann in der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund rücken, aber für die Verantwortlichen wird das Datum unvergessen bleiben. Neben Bürgermeister Geier war es Stadtmarketingchef Mark Lange, der am meisten feierte. Am Valentinstag schien das Motto „Verliebt in Halle“, das vom Stadtmarketing als Werbeslogan ausgegeben wurde, genau zu passen.

P.S.: Im Laufe des heutigen Tages soll es in Berlin eine Pressekonferenz geben, auf der die Entscheidung der Jury für Halle erklärt wird. Mein Kollege Jan Schumann wird für die MZ dabei sein und berichten.