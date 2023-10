Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

waren Sie am Mittwochabend zufällig (oder mit voller Absicht) auf dem halleschen Marktplatz? Wenn ja, werden Sie die spektakuläre Lichtinstallation „Pulse“ des spanischen Künstlers Filip Roca an der Marktkirche nicht übersehen haben. Falls Sie nicht dort waren, haben Sie definitiv etwas verpasst. Was aber gar nicht schlimm ist, denn bis Sonntag gibt es im Rahmen des „Silbersalz“-Festivals, das am Mittwoch im ehemaligen Kaufhof eröffnet wurde, noch genügend Gelegenheit zum Schauen, Staunen und Wundern. Und genau das ist auch die Intention des Science-Festivals, das bereits zum sechsten Male in der Saalestadt ausgerichtet wird und in ganz unterschiedlichen Formaten Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen präsentiert. Ich habe nicht nur im äußerst umfangreichen „Silbersalz“-Programm geblättert, sondern mit Organisatoren und Gästen gesprochen und die Eröffnung im Kaufhof miterlebt - lesen Sie hier oder in der gedruckten Ausgabe der MZ mehr zum Festival.