Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wie halten Sie es mit ehrenamtlichem Tun? Ich bin voller Bewunderung für jeden, der sich so engagiert. Weil so wichtig ist, was diese Menschen leisten, vergeben die Volksbank Halle, das Neue Theater und die Mitteldeutsche Zeitung den Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“. Wie die Gala am Samstagabend im Neuen Theater verlaufen ist, können Sie hier nachlesen. Hier erfahren Sie mehr über die diesjährigen Preisträger.