Dschungel-Feeling in Halle und Umgebung

Hier in Halle, Newsletter vom 7. Juli

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

sind Sie schon mal mit Blasrohr oder Pfeil und Bogen durch den Regenwald gepirscht? Vermutlich nicht. Und ganz sicher haben Sie auch noch nie einen Sumatra-Tiger in seiner natürlichen Umgebung gestreichelt. Genau das aber können Sie jetzt, und Sie müssen dafür nicht einmal verreisen. Denn zur diesjährigen Sommerferienaktion des halleschen Bergzoos verwandelt sich der Reilsberg auch mit Hilfe moderner AR-Technik in einen Dschungel, in dem sich die Tiere des Regenwaldes inmitten der Besucher tummeln. Keine Angst, die Tiere beißen nicht, und ein Selfie mit einer Vogelspinne ist gefahrlos möglich. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat sich für Sie im toll dekorierten halleschen Zoo umgeschaut: Lesen Sie seinen spannenden Bericht, quasi live aus dem Dschungel.