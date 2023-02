Ein schwerer Unfall überschattet das fröhliche Treiben. Halles schlimmste Kita soll endlich saniert werden. Warum sich Klimaaktivisten auch in Halle auf Straße festkleben.

Hier in Halle, Newsletter vom 21. Februar

Es gibt Momente, die erschüttern uns bis ins Mark. So wie am Montag, als die Narren in Halle eigentlich ausgelassen feiern wollten - nach der Corona-Zeit hatte es das lustige Völkchen auch wahrlich verdient. Doch dann passierte ein schrecklicher Unfall. Und plötzlich herrschte tiefe Betroffenheit statt guter Laune. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat sich mit dem Drama beschäftigt.