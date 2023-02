Hier in Halle, Newsletter vom 17. Februar Die Vorfreude wächst

Stromausfall in Teilen von Halle-Neustadt und des Saaleskreises | Nach Fund von Babyleiche an Wertstoffhof - Staatsanwaltschaft Halle klagt Mutter an | In Halle sollen blau-gelbe Flaggen zum Jahrestag gehisst werden