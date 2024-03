Ausverkauf im Real-Markt im Neustadt-Center: Schnäppchenjäger können noch einmal zuschlagen, bevor der Supermarkt endgültig schließt. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat die besten Preise und die Stimmung vor dem Laden in unserer aktuellen Ausgabe für Sie festgehalten.

Wir bleiben in Neustadt. Schon wieder gibt es Ärger im Braunschweiger Bogen und Wippraer Weg. Unser Redakteur Marvin Matzulla hat den Verwalter mit den Missständen konfrontiert.

Bestimmt erinnern Sie sich noch an Halles ehemalige Oberbürgermeisterin Ingrid Häußler. Sie ist in dieser Woche 80 Jahre alt geworden. Ihren Weg in die Politik und was Häußler heute noch bewegt, habe ich für Sie recherchiert.

Ich hoffe, sie verbringen ein schönes Wochenende. Bei mir sollen am Sonntag endlich die ersten Ostereier am Strauch hängen,

In diesem Sinne,

Ihre Tanja Goldbecher