wie oft wird im Stadtrat gemeckert, dass die Kultur so viel kostet und längst nicht ausgelastet sei. Ich habe da einen anderen Eindruck. Die Hallenser sind sehr kulturaffin – und wer nicht schnell genug ist, hat das Nachsehen. So wollte ich in der vergangenen Woche spontan zu „Das Abschiedsdinner“ ins Theater gehen. Aber als ich mir nachmittags Karten kaufen wollte, war die Vorstellung bereits ausverkauft.

Am Samstag findet im Operncafé eine „Oper für die Allerkleinsten“ statt. Wieder ausverkauft. Nun trifft das nicht nur die Bühnen zu. Im Puschkino gibt es einmal pro Monat einen Überraschungsfilm mit Filmquiz. Alle Karten waren schon am Nachmittag für den Abend reserviert. Und das Konzert von „Leap“ und der Nirvana-Tribute-Abend im Objekt5? Sie ahnen es: ausverkauft. Schade für alle, die sich nicht rechtzeitig kümmern, aber ein großes Plus für Halle. Kein Wunder, dass die Saalestadt im Glücksatlas so abgesahnt hat.

Wie engagiert die Hallenser sind, haben die Bürger zudem im Stadtrat am Mittwoch gezeigt. Sie haben Bürgermeister Egbert Geier (SPD) gleich mehrere Petitionen zu verschiedenen Themen überreicht. Alle wichtigen Beschlüsse können Sie in unserem Liveticker nachlesen.

Für ein brisantes Thema sorgt zudem die AfD. Die Fraktion soll fast 2.000 Euro an die Stadtverwaltung zurückzahlen. Die Hintergründe hat mein Kollege Jonas Nayda für Sie recherchiert.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Donnerstag,

Ihre Tanja Goldbecher