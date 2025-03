Lichterwelten sind zu Ende/Neue Runde in Gefängnis-Debatte/Brücken-Projekte in der Diskussion

Hier in Halle, Newsletter vom 10. März 2025

waren Sie in letzter Zeit im Bergzoo, um „Die Rückkehr der Giganten“ bei den Magischen Lichterwelten nicht zu verpassen? Jetzt jedenfalls ist diese Chance für die sechste Auflage des Spektakels vorbei, die Giganten ziehen weiter. Was da passiert und wie die Bilanz für Halle ausfällt, lesen Sie hier.

Indes gibt es eine neue Runde in Diskussion um einen Gefängnisneubau in Halle. Ganz offensichtlich hat die Stadtverwaltung ein Dokument zurückgehalten, in dem die Landesregierung hallesche Fragen zum Konzept beantwortet. Wie die Stadtspitze das begründet und wie es nun weitergeht, berichtet Jonas Nayda.

Mit Bauprojekten anderer Art hat sich Denny Kleindienst beschäftigt. Die Rede ist von zwei neuen Brücken am Sandanger und der Saline. Grünen-Stadtrat Wolfgang Aldag lädt zur Diskussion darüber ein, ob diese lange geplanten Bauwerke tatsächlich gebaut werden sollten.

