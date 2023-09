Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wer in Halle zu den älteren Bürgerinnen und Bürgern zählt - so wie ich - kann sich an die Dunstglocke über der Stadt noch gut erinnern. Vor allem im Herbst und im Winter und vor allem dann, wenn man von außerhalb in die Saalestadt kam, konnte man den Dreck in der Luft nicht nur riechen, sondern auch sehen. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Dennoch hat Halle mit der Paracelusstraße immer noch die schmutzigste Straße Sachsen-Anhalts in puncto Luftqualität. Robert Horvath hat sich mit dem Thema beschäftigt und herausgefunden, dass die Schadtstoffbelastung in dieser Straße kontinuierlich sinkt - ein gutes Zeichen, finden Sie nicht? Gründe für diesen Positiv-Trend nennt mein Kollege auch. Wenn Sie mehr wissen wollen, lesen Sie seinen Beitrag, der in der Print- wie auch in der Online-Ausgabe verfügbar ist.