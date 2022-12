Der Star-Park-Krimi geht weiter

der Krimi um das große Gewerbegebiet, das als „Star Park II“ im Kabelsketal geplant war, dort aber nach Protesten nicht entstehen wird, geht in eine neue Runde. Nach Teutschenthal werfen nun drei weitere Saalekreis-Kommunen gemeinsam den Hut in den Ring. Meine Kollegen Robert Briest und Dirk Skzrypczak haben zum Thema recherchiert.

An Themen dranzubleiben, gelingt zwar leider nicht immer, macht journalistische Arbeit aber mit aus. So haben wir nach am Dienst nach dem Stand der Ermittlungen im Fall des toten Säuglings gefragt, der vor gut einem Jahr in der Äußeren Hordorfer Straße gefunden worden ist. Die Mutter des Mädchens war am Montag festgenommen worden.

Es gibt aber natürlich auch Nachrichten jenseits von ins Schlingern geratenen Großprojekten und Kriminalität. Wie die von den Portalfiguren des Wittekindbades, die zwar nicht wieder zurück an Ort und Stelle, aber immerhin gut eingelagert sind.

Ihnen eine interessante Lektüre online und in der gedruckten MZ! Wenn Sie Anregungen zu diesem Newsletter oder einem Thema haben, das wir einmal aufgreifen sollten, schreiben Sie uns doch bitte an [email protected]

Schöne Grüße

Annette Herold-Stolze