Eigenbetrieb gerät unter Druck - Filmdreh am Bebelplatz - Zuspruch für „Bettensteuer“

Hier in Halle, Newsletter vom 9. März 2023

während gestern Abend auf dem halleschen Marktplatz noch demonstriert wurde, saßen oben im kleinen Saal des Stadthauses wieder einmal einige Lokalpolitiker gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung zusammen, um über neue Ideen für die Zukunft der Stadt zu diskutieren. Einmal im Monat mittwochs soll es bei den Diskussionen ausschließlich um Kultur gehen - es trifft sich der Kulturausschuss. Und gestern war es wieder einmal soweit.

Neben einer kleinteiligen Abstimmung über mehr als 100.000 Euro, die insgesamt als Förderung an dutzende Kulturvereine und Künstler ausgeschüttet werden, ging es auch um den Tourismus. Denn Touristen kommen vor allem wegen der Kultur nach Halle. Die Idee, künftig eine neue Gebühr für Übernachtungsgäste einzuführen, stieß dabei auf Zustimmung.

Ich war zwar froh, bei dem Wetter gestern nicht den ganzen Tag über draußen sein zu müssen, wie es meine Kollegen teilweise getan haben, die die Demos begleitet haben, aber im Kulturausschuss wurde dafür fast vier Stunden lang geredet! Für alle Beteiligten war das wohl nicht minder anstrengend als ein Protestmarsch durch die Stadt gewesen wäre.

Ob die Lokalpolitiker eines Tages wohl mal so lange diskutieren, dass sie direkt im Stadthaus übernachten? Und ob dann dafür eine Gebühr fällig wird?

Im Bildungsausschuss, der am Dienstag stattgefunden hatte, dauerte es jedenfalls nicht so lang. Da war unter anderem die neue Grundschule in der Schimmelstraße diskutiert worden.

