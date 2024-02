Es kommt vor, dass ich das eine oder andere Wochenende in Berlin verbringe, da ich zehn Jahre meines Lebens in der Hauptstadt gelebt und mir dort einen entsprechend großen Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut habe. Dass es das vergangene Wochenende nicht geklappt hat, fand ich allerdings nicht allzu bedauerlich, als ich hörte, was ich dort „verpasst“ hatte: Freunde haben beim Stöbern in den städtischen Kleinanzeigen eine Schrankwand inklusive Ausklappbett gefunden und, weil sie in ihrer neu bezogenen Wohnung Stauraum brauchten, auch direkt zugeschlagen. Schwieriger als dem Verkäufer 50 Euro in die Hand zu drücken (in der Schrankwand fand man deren Rechnung von einst 24.000 DM), hat sich allerdings der Abbau und Transport eben dieses Möbelmonsters gestaltet. Wohingegen so mancher Studentenzimmerumzug nach zwei Stunden erledigt ist, haben sich hierfür sechs Leute den gesamten Samstag und den halben Sonntag in einem engen Treppenhaus die Rücken bucklig geschleppt. C’est la vie. Aber zurück nach Halle:

Wohnen: Auf der Saale-Halbinsel will ein Investor weitere Wohngebäude errichten. Anwohner sehen das Vorhaben aber kritisch. Die Baufirma will sich den Fragen bei einem Bürgerdialog stellen.

Verkehr: Die Paracelsusstraße in Halle Richtung Zoo muss ab Freitag für zwei Wochen gesperrt werden. Grund dafür sind Reparaturarbeiten. Wo die Umleitung entlang führt.

Musik aus Halle: Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Jordan Hanson im Alter von sechs Jahren. Jetzt laufen seine Lieder in den deutschen Radio-Charts. Wir stellen den jungen Künstler vor.

Internationales Jazz-Festival: Acht Konzerte und Veranstaltungen mit Künstlerinnen aus 13 Ländern, dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm auch für Kinder und Familien. Mehr zur Veranstaltung und wo es die Tickets gibt erfahren Sie hier.

Beste Grüße

Ihr Robert Horvath