Vor fünf Jahren sorgte der Kampf um die alte Gasanstalt für eine Zerreißprobe. In Halle gibt es jetzt auch Fahrräder zum Ausleihen.

Das leise Aus für die „Hasi“ in der Hafenstraße

Hier in Halle, Newsletter vom 5. Oktober

2018 brannte in Saalenähe die Luft. Mittendrin: der linksalternative Capuze-Verein, die Stadtpolitik und die HWG. Es ging um die Zukunft der maroden Immobilie, die durch ihre Top-Lage in der Hafenstraße Begehrlichkeiten weckte. Fünf Jahre später bleiben nur Verlierer übrig, denn die HWG will das Gebäude jetzt verkaufen. War der ganze Zinober für umsonst?