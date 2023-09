Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ab und zu bleibt unsere Küche kalt – erst recht nach einem langen Arbeitstag. Dann hat keiner von uns noch Lust, für ein Abendessen am Herd zu stehen, und schon gar nicht an solch herrlichen Spätsommerabenden wie derzeit. Die verbringen wir viel lieber draußen im Freisitz als am heimischen Küchentisch – mal beim Italiener in der Kleinen Uli (Buonasera, Matteo), mal in Halles Theaterkneipe neben dem NT: im „Striese“. Doch dort drangen neulich Schreie von drinnen nach draußen in den Biergarten. Was war da los? Gab es lautstarken Streit in der Küche? Wurden gar Messer gewetzt? Nicht doch, klärte der „Striese“-Wirt auf, „das sind die Proben zum ,Drachen’“. Ein Blick ins Programmheft, und wir waren schlauer: Premiere des Stücks von Jewgeni Schwarz in der Regie von Mareike Mikat ist am 21. September. Übrigens wird der „Drache“ gleich in zwei Fassungen gespielt - einmal für Kinder ab acht und einmal für Zuschauer ab 14 Jahren. Seien Sie gespannt!