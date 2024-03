im Dämmerlicht schaute sich kürzlich ein junges Pärchen einen Zaun in meiner Nachbarschaft ganz genau an. Der Zaun ist ziemlich massiv und bestimmt zwei Meter hoch. Durch die Gitterstäbe kann man auf das dahinterliegende Gelände und das dort befindliche Amtsgebäude schauen. Ich schloss sofort aus, dass die beiden die Absicht verfolgten, ins Haus hinter dem Zaun zu gelangen. Denn schon einmal sah ich Leute an genau dieser Stelle. Es handelte sich um Geocacher – moderne Schatzsucher, die anhand von öffentlich geteilten Koordinaten versuchen, ein Versteck aufzuspüren, das irgendwer irgendwann einmal dort eingerichtet hat. Ich weiß vom Versteck am Zaun, weil die Leute damals bei ihrer Suche erfolgreich waren. Das Pärchen nun war es leider nicht. Die beiden machten sich, wie ich noch beobachten konnte, erfolglos wieder von dannen. Ich bereute, im Vorbeigehen nicht etwas gesagt zu haben wie: „Ihr seid nah dran.“ Doch ich war nicht sicher, ob Tipps erlaubt sind. Aber was weiß ich vom Schatzsuchen?

Dafür kann ich Ihnen sagen, mit welchen Spitzenkandidaten CDU und Hauptsache Halle bei der Stadtratswahl am 9. Juni antreten werden. Sowohl die Partei als auch die Wählergruppen haben am Wochenende ihre Kandidaten ernannt. Ums jeweilige Wahlprogramm - und damit die Zukunft der Stadt - ging es dabei ebenfalls.

Zeitgleich zu den beiden Mitgliederversammlungen fand das mit großer Spannung erwartete Drittliga-Spiel des HFC gegen Dynamo Dresden in Halle statt - und ging zur Freude vieler Hallenser zu Gunsten des Halleschen FC aus. Die Polizei hatte die Partie ebenfalls mit Spannung erwartet, denn es handelte sich um eine Hochsicherheitspartie. Doch am Ende war auch die Polizei zufrieden. Wenngleich es Zwischenfälle gab. Wie das Fazit zum Einsatz ausfiel, lesen Sie hier.

Im Falle des geplanten Hotelneubaus und der damit einhergehenden Rodungen in der Innenstadt sind die Gemüter indes noch immer aufgebracht. Hinter der Oper in Halle wurden inzwischen zwar Tatsachen geschaffen und die Bäume am grünen Hang gefällt. Trotzdem tauchten nun neue Protestplakate vor Ort auf. Die Kritik ist also noch immer nicht verstummt.

