Hier in Halle, Newsletter vom 14. Februar 2025

... und plötzlich ist alles weiß. Tatsächlich fielen am Donnerstagabend Schneeflocken vom Himmel. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie so schnell die Stadt in weiße Watte einhüllen würden. Schön sieht das aus, auch wenn vielleicht Autofahrer fluchen ob der Glätte und der Kälte.