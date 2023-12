Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wahrscheinlich sind Sie es bereits gewohnt: Wenn ich für Sie den Newsletter schreibe, packe ich manchmal die ein oder andere Story aus dem nördlichen Saalekreis mit rein. Auch wenn der Name des Newsletters das eigentlich nicht zulässt, sind die Geschichten doch auch interessant. So berichte ich Ihnen heute davon, wie der Bürgermeister in Landsberg auf seine einjährige Amtszeit zurücktritt. Dabei hat er im letzten Stadtrat klare Worte gefunden, was in der Verwaltung noch mächtig schief läuft.