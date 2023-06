Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

im Deutschen gibt es zahllose Sprichwörter. Kurz und einprägsam sollen sie Lebensweisheiten vermitteln. Allein bei diesen beiden Kandidaten herrscht ein Widerspruch: „Warten heißt wachsen“ und „Warten heißt welken“. Auf welches dieser Pferde lohnt es sich zu setzen? Das kommt wohl auf die Situation an. Nehmen wir einmal das Warteschlangenwarten in der Kaufhalle. Letztens hatte ich nur eine Kleinigkeit besorgt. Vor mir jedoch standen zwei vollbepackte Einkaufswagen. Einen Blick auf meine Besorgungen werfend, bot man mir den Vortritt an – Kaufhallen-Hallenser sind höfliche Menschen. Und ich? „Danke“, sagte ich, mich über das Angebot freuend, „ich kann warten.“ Anders erginge es mir, steckte ich in den Schuhen meines Mitbewohners. Wegen einer Gesichtsverletzung war er letztens im Krankenhaus – und durfte drei Stunden auf die Behandlung warten.