das Vorhaben als Neujahrsvorsatz zu bezeichnen, wäre zu viel gesagt. Es ist eher eine fixe Idee, die mir beim Anblick meines diesjährigen Küchenkalenders kam. Erstmals hängt in der Küche nämlich ein Kalender mit Halle-Motiven. Bekannte Gebäude und Orte in der Stadt sind dort zu sehen, aber nicht als Foto, sondern in vereinfachter grafischer Darstellung und aufs Wesentliche reduziert. Der Plan ist nun, jedes Motiv auch tatsächlich innerhalb des jeweiligen Monats zu besuchen. Am vergangenen Wochenende habe ich nun gerade noch rechtzeitig Motiv Nummer eins einen Besuch abgestattet: dem Lichthaus in der Dreyhauptstraße nahe dem Hallmarkt. Das kleine Haus mit der markanten Fassade mag ich gern. Ich stand schon häufig davor. Leider parken dort meistens Autos, was dann auf dem Foto doof aussieht. Denn auch das gehört zum Plan dazu: der Schnappschuss vor Ort. Wie ich das Foto im kommenden Monat mache, weiß ich noch nicht. Im Februar zeigt der Kalender nämlich die Hochstraße nach Neustadt.