Baustellen voraus!

kostenloses Bahnfahren ist nicht erst seit dem Neun-Euro-Ticket ein essenzieller Bestandteil meiner persönlichen Gesellschaftsutopie. Und wir scheinen der Sachen näherzukommen: Zumindest bin ich vor Kurzem das erste Mal wirklich umsonst gefahren.

Und damit meine ich nicht, dass ich schwarz gefahren bin. Stattdessen ließ sich die gewünschte Verbindung über die Bahn-App auf meinem Telefon nicht buchen, weshalb ich einfach einstieg und mich auf die Suche nach dem Zugpersonal machte. Ich fand eine Schaffnerin und schilderte ihr die Situation. Das sei doch kein Problem, beruhigte mich diese, und fragte: „Wollen Sie bar oder mit Karte bezahlen?“ Als ich antwortete, ich würde gern mit Karte zahlen, verzog die Arme ihr Gesicht. Das gehe leider nicht, klärte sie mich auf, versprach mir aber, eine Lösung zu finden, sie sei in ein paar Minuten wieder da.

Eine gute Stunde später stieg ich an meinem Zielbahnhof aus. Die Schaffnerin habe ich nie wieder gesehen.

Mich hat diese Situation zwar erheitert und immerhin habe ich so ungefähr 20 Euro gespart. Aber eigentlich ist es doch wirklich ein bisschen peinlich. Vor Kurzem war ich in Spanien, dort kann man überall bar oder online bezahlen: Im Bus, im Kiosk, im Bistro... Bargeld, so dachte ich bis zu meinem Erlebnis in der Bahn, braucht es eigentlich nur noch für kriminelle Vorhaben. Drogenhandel, Schutzgeld, Korruption, solche Sachen eben. Dinge, die ich der Deutschen Bahn bei allem Verspätungsfrust eigentlich nicht noch zusätzlich unterstellen möchte.

Nun gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Bahnfahren in zehn Jahren anfühlen wird. Bis dahin wollen wir die aktuelle Situation natürlich nicht aus den Augen verlieren. Und die ist in Apotheken und Krankenhäusern derzeit – gelinde gesagt – angespannt.

Ihr Jakob Milzner