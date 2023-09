Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

ich wohne schon seit ein paar Jahren in Halle. Trotzdem gibt es immer noch Orte, die ich in der Stadt entdecken kann. So war ich am vergangenen Samstag zum ersten Mal im DB Museum. Der Eingang ist gar nicht so leicht zu finden. Am S-Bahnhof Steintorbrücke muss man nach unten und dann unter der Brücke durchgehen.