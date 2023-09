Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

auch die Woche über ist ja durchaus was los in Halle und zu meiner Freude findet auch immer mal ein Konzert statt. Nur ist das mit dem angegebenen Konzertbeginn immer so eine Sache. Man kann sich darauf nämlich nicht verlassen. Wenn ein Club bekannt gibt, der Einlass beginnt um 20 Uhr und das Konzert startet 21 Uhr, dann weiß man lediglich, dass man um 20 Uhr reinkommt. Nicht garantiert ist, dass 21 Uhr auch jemand auf der Bühne steht. Da hilft nur, Erfahrungswerte zu sammeln. Im Objekt 5 spielte der Hauptact zuletzt schon, als ich kam - es ist also ein pünktlicher Laden. Dagegen startete jüngst im Hühnermanhattan die Vorband eine Dreiviertelstunde später. Ich sammle deshalb weiter Erfahrungswerte.