der sprichwörtliche Wirbel, den der „Superwahlsonntag“ in Halle verursacht hat, beruhigt sich so langsam. Die gleichzeitig stattfindende Bundestags- und OB-Stichwahl haben die Stadt wirklich ordentlich durcheinandergewirbelt. Was passiert jetzt?

Der neue Bundestag soll spätestens in einem Monat zusammenkommen. Aus Halle wird dann nur noch eine Volksvertreterin dabei sein: Janina Böttger (Die Linke). Alle anderen Kandidaten haben es entweder nicht über ihre jeweiligen Landeslisten nach Berlin geschafft, oder sind sogar als Wahlkreisgewinner irgendwie Verlierer der Bundestagsreform geworden.

Wie die Bundestagswahl in Halle ausgegangen ist, haben meine Kollegen Isabel Sparfeld und Denny Kleindienst hier aufgeschrieben.

Der Fahrplan für Halles neuen Oberbürgermeister - Alexander Vogt - steht noch nicht ganz fest. Er muss zuerst offiziell vom Stadtrat zum OB ernannt werden und dafür gibt es Fristen. Höchstwahrscheinlich tritt er seinen neuen Job erst am 1. April an.

Wie Vogt es geschafft hat, die Wahl zu gewinnen und wie Halles neues Stadtoberhaupt eigentlich tickt, habe ich hier aufgeschrieben.

Der „Superwahlsonntag“ hielt jedenfalls, was er versprach. Noch nie zuvor gab es eine so hohe Wahlbeteiligung bei einer OB-Stichwahl in Halle. Und noch nie zuvor war das Ergebnis dabei so knapp.

Ab jetzt können sich die Gemüter überall wieder beruhigen und die vielen Wahlplakate können endlich wieder abgehängt werden!

