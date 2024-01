Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mit „Happy Birthday“ und vielen guten Wünschen wurde mir kürzlich ein ganz normaler Sonntag zu einem besonderen gemacht. Ich freue mich immer noch über die Menschen, die an mich gedacht haben – mit Nachrichten, Geburtstagspost, ihrer Anwesenheit und mit Geschenken. Einige davon haben mehr oder weniger auch mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun: Ein edles Buch mit leeren Seiten, die – so schrieb ich es neulich selbst an dieser Stelle – sich im Laufe des Jahres mit Geschichten füllen werden, gehört dazu. Und nun habe ich mein von Freunden und Familie verpasst bekommenes Label, fast namensgleich mit der rasenden Reporterin aus den Geschichten um Elefant „Benjamin Blümchen“, auch noch bildlich vor mir: Aus „Karla Kolumna“, die auf ihrem Motorroller durch die Stadt düst, wurde als Sticker kurzerhand „Katja Kolumna“ gebastelt. Als solche bin ich auch weiterhin gern in der Stadt unterwegs, um hallesche Geschichten aufzuschreiben – statt Roller nehme ich aber doch lieber das Fahrrad. Mit dem neuen Notizbuch und einem schönen Stift, ebenfalls geschenkt, macht das gleich noch mal so viel Freude.