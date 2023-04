was wurde dem „typischen Hallenser“ nicht alles schon nachgesagt: Er sei unfreundlich, würde seine Stadt nicht lieben und alles negativ sehen. Von wegen! Das neue Format „Stadtgespräche“ im Literaturhaus Halle hat genau das Gegenteil bewiesen: Die Hallenser haben Gesprächsbedarf und ein großes Interesse daran, das Leben in ihrer Stadt mitzugestalten. Meine Kollegin Tanja Goldbecher war bei der Auftaktveranstaltung zum Thema „Architektur und Stadtentwicklung“ dabei und hat eine spannende Diskussion erlebt. Es ging um das Zukunftszentrum ebenso wie um eine autofreie Innenstadt in Halle. Was Podiumsteilnehmer wie Publikum darüber und über viele andere Halle-Themen denken, können Sie in der gedruckten Samstagsausgabe lesen - oder hier.

