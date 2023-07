Das Laternenfest: Spektakel an der Saale naht | Optische Täuschung an Hauswand in Halle | Nach Fraktions-Auflösung: Die Partei will Mitarbeiterin übernehmen

für manch einen ist der Lebensmitteleinkauf ein lästiges Ärgernis, das dem wohlverdienten Feierabend wertvolle Zeit entzieht. Nicht so für mich. Selbst wenn es eines Tages so weit sein sollte, dass man sich jedes Nahrungsmittel nach Hause liefern lassen kann: Ich werde dem Supermarkt treu bleiben und regelmäßig meinen Besuch abstatten. Zu viel gibt es hier immer wieder zu entdecken. Bei meiner neuesten Sichtung handelt es sich allerdings nicht um eine exotische Süßigkeit, sondern um – für jedermann erkennbar – eineiige Zwillinge. Und lassen Sie es mich so sagen: Sind diese im Kindesalter bereits ein Hingucker, dann sind sie es als Erwachsene, wahrscheinlich, weil man sie so selten gemeinsam zu Gesicht bekommt, umso mehr. Seit an Seit, tätigten sie ihren Einkauf – und erfreuten damit mein Entdeckerherz. Aber genug doppelt gesehen. Was ist sonst noch so passiert?

Studiobetreiber gerät unter Druck: Nachdem verschlossene Schließfächer in einem halleschen Fitnesstudio offenbar problemlos geöffnet werden konnten, stellt sich nun heraus, dass das wohl auch andernorts der Fall sein soll. Mittlerweile hat sich der Betreiber selbst zu Wort gemeldet.

Laternenfest: Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Ende August wird in Halle traditionell das Volksfest am Fluss gefeiert. Familien, junge Leute und Kulturliebhaber sind gleichermaßen angesprochen. Was dieses Jahr geplant ist.

Jetzt wird's bunt: Künstler der Freiraumgalerie verwandeln triste Neubaublocks mit Können und Phantasie in farbenfrohe Hingucker. Was an dem Projekt in Neustadt so besonders ist, erfahren Sie in dem Artikel meiner Kollegin Katja Pausch.

Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick in den Stadtrat: Das Ende der gemeinsamen Fraktion von Die Partei und Mitbürger hat Konsequenzen. Denn nicht für alle Beschäftigten der Geschäftsstelle gibt es eine Lösung.

