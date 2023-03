Am Leipziger Turm will ein Investor 300 neue Wohnungen in neun Stadtvillen bauen. Aber es gibt Probleme. Welche Erkenntnisse die Kriminalstatistik der Polizei liefert und warum Fische aus der Fontäne geholt werden.

Wie sicher fühlen Sie sich in Halle? Das hängt natürlich von der Wohngegend ab - und persönlichen Erfahrungen. Dass kriminelle Jugendgruppen in der Stadt ihr Unwesen treiben, ist bekannt. Jetzt hat die Polizeiinspektion neue Fakten zu den Tatverdächtigen präsentiert - und die Kriminalitätsstatistik für 2022 noch dazu. Auffallend: Straftäter werden brutaler. Und Cyberkriminelle dreister. Genügend Blaulicht gab es am Dienstag in der Stadt bei einer Großrazzia. Mein Kollege Marvin Matzulla war als Beobachter dabei.