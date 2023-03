wie hört sich das für Sie an? Um die Welt zu reisen und ständig auf Achse zu sein, immerzu neue Leute kennenzulernen, und dann bei Fotoshootings den Fotografen stets die perfekte Pose zu präsentieren. Für die Hallenserin Charlott Josefin Heinze ist es genau das, was sie will, wofür sie brennt. Sie ist Model im Hauptberuf. Wie ihr das allerdings ohne eine Agentur, die sie vertritt, gelingt, habe ich ich von ihr bei einem Treffen in ihrer Heimatstadt erfahren.

Über Ärger direkt vor der Haustür informiert Sie indes mein Kollege Dirk Skrzypczak. Er traf sich am Rosengarten mit zahlreichen Anwohnern, die reichlich frustriert sind angesichts der Bauarbeiten der Deutschen Bahn in dem Bereich. Sie machen dem Unternehmen schwere Vorwürfe. Und die Bahn? Reagiert eher kleinlaut.

Einen leisen Abgang nehmen nun leider auch Hans-Joachim Bodemann-Strache und seine Frau Anke-Kirsten von ihrer Bäckerei in der Großen Uli. „Das Kornliebchen“, Halles einzige Vollkornbäckerei, wird bald schließen. Leicht ist den beiden dieser Schritt keinesfalls gefallen. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze sprach mit ihnen über die Gründe und die Bedeutung von handgemachten Backwaren.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

