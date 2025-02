38-Jähriger wollte Energieversorgung in Halle lahmlegen

Hier in Halle, Newsletter vom 26. Februar 2025

er plante einen Großangriff auf die kritische Infrastruktur in Halle, wollte die Energieversorgung lahmlegen. Im Februar 2022 sorgte der 38-jährige Patrick M. für einen Mega-Stromausfall in der Saalestadt - mit mehreren Zehntausend Euro Schaden. Am Landgericht startete gestern nun der Prozess gegen den Angeklagten. Mein Kollege Marvin Matzulla war dabei.