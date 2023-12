Was geht in Sachsen-Anhalt

puh! die Vorweihnachtszeit klopft energischer an die Tür als sonst. Plötzlich ist Dezember, doch die Päckchen für den selbst gemachten Adventskalender sind noch nicht gepackt. Vor ein paar Jahren habe ich noch einen fertigen Kalender gekauft. Ging auch. Dann die E-Mail aus der Schule: „Sind Sie beim Adventsfest dabei? Und bringen Sie einen selbst gebackenen Kuchen mit?“ Aus dem Kita-Rucksack fische ich eine weitere Einladung: „Eltern basteln Weihnachtliches für die Kinder. Nehmen Sie daran teil?“ Hier noch die Weihnachtsfeier mit den Kollegen, da das Treffen mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Mein Wunsch zum Fest? Weniger Termine! Die Bären in unserem Zoo in Aschersleben haben sich zum Winterschlaf zurückgezogen. Vielleicht ist das die Lösung?

Ich bin Katrin Wurm und habe zwei Kinder, 2 und 10 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Verdrängte Schwangerschaft: Merken einige Frauen wirklich nicht, dass in ihnen ein Baby heranwächst? Manche Menschen verdrängen jegliches Anzeichen für eine Schwangerschaft. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen.

Kinderbetreuung: Personalkosten und kleinteilige Angebote sorgen für Kostenexplosion. Kita-Defizit steigt auf 1,8 Millionen Euro.

Wann läuft der Kultfilm im TV? „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ startet im Fernsehen - alle Sendetermine im Überblick.

Geschenk-Tipps: Weihnachten steht vor der Tür und es fehlen noch Geschenke? Mit einem dieser Brettspiele macht man zu den Feiertagen garantiert nichts falsch.

Pisa-Studie: Deutschlands 15-Jährige haben so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Woran das liegt und welche Länder Spitzenreiter sind.

In Schwarz, aber ohne Robe: Gisele Geisler, Jasmin Hausl, Anna Fricke und Sophia Remmers (v.l.n.r.) sind Teil des einzigen Schülergerichts in Sachsen-Anhalt. (Foto: Andreas Stedtler)

Was ist Gerechtigkeit? Diebstahl, Beleidigung, Körperverletzung: In Elbingerode verhandeln Teenie-Richter Straftaten von Gleichaltrigen. Das Schülergremium ersetzt dabei eine reguläre Gerichtsverhandlung und soll künftig auch in anderen Landesteilen zum Einsatz kommen. Warum die Sanktionen hier oft ungewöhnlich ausfallen.

Soziales Engagement: Die „Stricklisln“ beschenken auch dieses Jahr wieder Einrichtungen in Wittenberg. Wer diesmal bedacht wurde.

In der Kälte spielen: Lange haben die Eltern der Roßlaer Hortkinder gezögert, Mängel öffentlich zu machen. Der Ausfall der Heizung in Roßla hat nun das Fass zum Überlaufen gebracht.

Was alles im Argen liegt.

Backe, backe Plätzchen: Man kennt Bettina Schliephake-Burchardt als TV-Jurorin aus „Das große Backen“. Hier verrät sie Regeln fürs Plätzchen backen und was man sich gegenüber kleinen Zuckerbäckern verkneifen sollte. Außerdem hat die Hamburger Konditormeisterin ein Plätzchenrezept für klassische Ausstechplätzchen kreiert.

Endlich Wintersport: Der Winter hat im Harz Einzug gehalten. Seit dem Wochenende können Skifahrer und Rodler im Harz die Pisten runterdüsen. Wohin sich ein Ausflug lohnt.

Freie Tage: Wer Kinder hat und den nächsten Urlaub unternehmen will, kann dies meist nur in den Schulferien tun. Doch wann sind in Sachsen-Anhalt die Ferien? Hier ein Überblick.

Raus mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Aschenputtel trifft ihren Traumprinzen - zu sehen in Dessau-Roßlau auf der Theaterbühne. Foto: Claudia Heysel

Noch Restkarten für

Aschenputtel in Dessau-Roßlau

Die Geschichte von Aschenputtel ist schon alt und doch wirft sie auch im 21. Jahrhundert noch spannende Fragen auf. Was macht eine junge Frau würdig, zur Königin aufzusteigen? Die Genauigkeit beim Erbsenzählen? Ein verführerischer Walzer mit dem Kronprinzen? Oder muss das Mädchen aus der Asche sich ihr Glück auch beharrlich verdienen? Anlass genug für eine weitere Fassung, diesmal auf der Bühne des Anhaltischen Theaters in Dessau.

Datum: 9./10.12.2023, jeweils 16 Uhr sowie am 12. und 14.12.2023, jeweils 18 Uhr, 6 +, ca. 1,5 h (mit Pause), Großes Haus

Lebendige Krippe in Bad Schmiedeberg

Wer wollte nicht schon immer einmal Josef oder Maria, ein Engel oder ein Hirte sein? Im Hof des evangelischen Pfarrhauses begrüßt Bischof St. Nikolaus, unterstützt von einem Bläserensemble, Große und Kleine zur „Lebendigen Krippe“. Die Kinder können in Kostüme schlüp­fen und sich fotografieren oder filmen lassen. Also Technik mitbringen!



Um 18 Uhr wird mit Glockenläuten dann das nächste Adventsfensterchen geöffnet.

Datum: 9.12.2023, 15-18 Uhr, Pfarrhof Bad Schmiedeberg

Highlights in der Baumannshöhle

Wer hat Lust auf eine Taschenlampen-Führung durch die älteste Schauhöhle Deutschlands in Rübeland (Landkreis Harz)?

Dabei wird unter fachkundiger Leitung das Höhlenreich erkundet.

Datum: immer samstags, 9 Uhr (Treffpunkt 8.55 Uhr), Baumannshöhle



Neben Tropfsteinen und Erkundungstouren geht es auch weihnachtlich zu in der Höhle. Aufgeführt wird das Theaterstück

„Eine Weihnachtsgeschichte -

Nach einer Erzählung von Charles Dickens“.

Datum: 9., 16./17., 27.-30.12.2023, 16 Uhr

10.12., 14.45 Uhr, Baumannshöhle

Die Schöne und das Biest als Musical

in Wernigerode

Das Theater Liberi feiert sein 15-jähriges Jubiläum mit

„Die Schöne und das Biest – das Musical“. Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse: das wandelbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt.

Datum: 14.12.2023, 16-18 Uhr, 4 +, Harzer Kultur- und Kongresszentrum

Reise in die Steinzeit im Landesmuseum

für Vorgeschichte in Halle

Jeden Samstag bietet das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle eine Führung für kleine und große Archäologinnen und Archäologen an. Dort wird die Lebensweise der Urmenschen und ihrer großen tierischen Mitbewohner erkundet.

Datum: Jeden Samstag, 5-7 Jahre, 10.15-11.15 Uhr

8 bis 11 Jahre, 11.30-12.30 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Noch Restkarten für "Die Weihnachtsgeschichte" im neuen theater Halle

Die neue Intendantin des neuen theaters Halle, Mille Maria Dalsgaard, hat „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens als spannendes Märchen inszeniert.

Datum: 7.12.2023, 20 Uhr, 8.12.2023, nt-Kammer, 75 Min., 12 +

Nussknacker auf der Opernbühne in Halle

An der Oper Halle wird das Tschaikowski-Ballett „Der Nussknacker“ in einer Inszenierung von Michal Sedlácek aufgeführt. Für die Vorstellung an diesem Samstag gibt es noch Restkarten.

Datum: 9.12.2023, 15 Uhr, Oper Halle, 120 Min. (eine Pause)

Ein vielfältiges Angebot soll die Besucher auf den größten Weihnachtsmarkt Sachsen-Anhalts in Magdeburg locken. Foto: imago images/Christian Schroedter

Weihnachtsmarkt Magdeburg

Glühwein, Eislaufen und Märchengasse bringen die gesamte Familie in Weihnachtsstimmung (+ Video).

Öffnungszeiten: Mo-Do 11-22 Uhr, Fr/Sa 11-23 Uhr, So 11-20 Uhr, rund um das Rathaus

Schlossweihnacht in Merseburg

Von Glühwein bis Jazzmusik: Merseburgs Adventswochenende bietet ein buntes Programm mit Handwerkskunst, Märchen und musikalischen Highlights.

Öffnungszeiten: 8.12.2023 15-20 Uhr, 9.12.2023 11-20 Uhr, 10.12.2023

11-18 Uhr, Merseburger Schlossweihnacht



KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...:

Ben (6) philosophiert:

„Heiraten bedeutet, dass man das Mädchen behalten darf, und es nicht den Eltern zurückgeben muss.“

Und hier gibt's was zu gewinnen:

2x2 Tickets für die Theateraufführung "Frau Holle" in Thale

Zwei Mädchen haben die Aufgabe, einer alten Frau zu dienen. Wenn diese ihr Bettzeug ausschüttelt, kommt Schnee heraus! Das eine Mädchen hilft viel, das andere ist sehr faul. So weit, so bekannt: Die Fairytale-Inszenierung des berühmten Märchens "Frau Holle" in der Regie von Ronny Große verspricht einige Überraschungen,

viel Witz und große Spannung.

Datum: 12.12.2023, 11 Uhr, Klubhaus Thale

Wer Frau Holle bei ihren Aufgaben hilft, wird reich belohnt. Die Fairytale-Inszenierung kommt im Klubhaus Thale auf die Bühne . (Foto: Ronny Große)

