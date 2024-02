Was geht in Sachsen-Anhalt

„Kannst Du mal ...?“ – diesen Satz hört man als Elternteil ständig und mit einer erhöhten Alarmbereitschaft. Denn in den meisten Fällen folgt eine dringende Bitte, von deren Erfüllung das kindliche Seelenheil abhängt. Da wird zum Beispiel für den am nächsten Tag zu haltenden Vortrag über Tschechien noch unbedingt ein Foto vom Böhmerwald gebraucht. Oder ein Snack fürs gesunde Frühstück mit der Klasse am folgenden Morgen muss mitgebracht werden. Oder die letzte Tintenpatrone ist aufgebraucht. So etwas fällt dem Nachwuchs häufig erst kurz vor Ladenschluss ein. Beliebt ist auch die Vervollständigung der Eingangsfrage mit „... von der Schule abholen?“ Dass das dann mit Bequemlichkeit und nicht irgendeiner Notwendigkeit zu tun hat, sieht das fragende Kind selbstverständlich nicht so. Aber wehe, der Erwachsene kann die Bitte dann nicht gleich erfüllen. Dann hängt der Haussegen im Kinderzimmer schief. Und andersherum? Da wird die elterliche Frage „Kannst Du bitte Dein Zimmer aufräumen?“ selbstverständlich geflissentlich ignoriert.

Ich bin Stefan Harter und habe fünf Kinder: 7, 9, 12, 15 und 18 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute gibt verlosen wir das neue Buch von Nora Imlau "Bindung ohne Burnout. Kinder zugewandt begleiten ohne auszubrennen". Die neue Elterngeneration will in Sachen Erziehung alles richtig machen und vieles besser als die eigenen Eltern. Dabei vergessen sie oft sich selbst. „Bindung ohne Burnout“, dafür plädiert Autorin Nora Imlau. 60 Prozent seien gut genug.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Protest: Geschlechtssensible Sprache soll erlaubt sein, fordern mehr als 500 Lehramtsstudierende aus Halle. Ihre Kritik: Bildungsministerin Feußner treibe potenzielle Lehrkräfte aus dem Land.

546 Unterschriften sammelten Lehramtstudenten aus Halle gegen eine Bevormundung beim gendern an der Universitäten und Hochschulen. Hier Henriette Kempfert, Judith Rahmig, Daniel Pöhl und Julia Becker beim Einwerfen des Briefes mit den Unterschriften in den Postkasten des Bildungsministeriums. Adressiert an die Bildungsministerin Eva Feußner. Foto: Uli Lücke

Kampf gegen Jugendkriminalität: Ein heute 17-Jähriger soll in Halle an 26 Straftaten der organisierten Jugendkriminalität beteiligt gewesen sein. Jetzt sitzt er hinter Gittern – es ist ein weiterer Erfolg für die Polizei.

Gewalt unter Mädchen: Warum schlagen Teenager zu? Kriminelle Jugendgangs werden gemeinhin mit männlichen Teenagern verbunden. Weibliche Täter gelten als Einzelfälle.

Tests für Grundschüler ohne Empfehlung fürs Gymnasium: Grundschüler ohne Empfehlung fürs Gymnasium müssen ab dem nächsten Schuljahr einen dreitägigen Test absolvieren. Was halten Schulleiter in Mansfeld-Südharz von der neuen Regel?

Tschüs, Mama! Wenn Mütter arbeiten gehen, kann das sehr positive Auswirkungen auf das Kind und auf die gesamte Familie haben. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Arbeiten, wann ich will: Das neue Zeitmodell „Flexpool“ ist in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern im Kommen. Es ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel und die Wünsche von Eltern mit kleinen Kindern.

Demokratie im Kleinen: Wolmirstedt bietet Bauland zum grünen Wohnen an. Gestaltet werden die Ideen für Spielplatz und Hausfassaden nun mit von Grundschulkindern. So bunt könnte das Wohngebiet werden und das steckt dahinter.

Ärztemangel: Wer in die Grundschule kommt, wird vorher ärztlich untersucht. Für das neue Schuljahr 2024/25 war das in Sachsen-Anhalt aber nicht für alle Kinder möglich.

Mädelsabend in großem Stil: Fast 600 Mamas gehen in Wittenberg tanzen. Wieso eine in vielerlei Hinsicht besondere Tanzveranstaltung im Piesteritzer Hof bei Müttern super ankommt, welche Musik gespielt wird und was für die Zukunft geplant ist.

Trennung ohne Rosenkrieg: Wenn Eltern sich trennen, steht ein Kind auf einmal vor einer komplett neuen und oft herausfordernden Situation. Wie eine Mutter aus Magdeburg ihr Kind beschützt.

Mythos Porno und Penislänge: Das vermeintliche Idealbild des männlichen Gliedes sei das Leidwesen vieler Jungen und Männer, erklären Volker Wittkamp und Oliver Stöwing. Woran liegt es, dass viele Jungs so schlecht über Sexualität aufgeklärt sind?

Wenn's nicht schmeckt: Antibiotikum, Fiebersaft oder Zäpfchen müssen bei Krankheit manchmal sein. Bei kleinen Kindern sind sie allerdings oft unbeliebt. Was also tun, damit die Medikamente hereingehen - und drinbleiben?

Zweitname in der Beziehung: „Schatzi“, „Mausi“ oder „mein Mumpitzchen“ - die Welt der Kosenamen ist vielfältig und bunt. Wie diese besondere Art der Spitznamen entsteht und warum wir sie nutzen.

Lebenserwartung drei Jahre: Die vierjährige Lina leidet am Leigh-Syndrom. Die Lebenserwartung betroffener Kinder beträgt wenige Jahre. Was die Diagnose für das Mädchen aus dem Harz und ihre Familie bedeutet.

Idee für Spielplätze in Magdeburg abgelehnt: Die Spielplätze erkunden und dabei Stempel sammeln: Was im Harz als Wandernadel ein Erfolgsrezept ist, sollte auch in Magdeburg möglich sein.

Dreharbeiten an der Saaleschule in Halle: An der Saaleschule in Halle sind in dieser Woche Dreharbeiten für „Die beste Klasse Deutschlands“. Die Klasse 7b will bei dem Wettbewerb des Kinderkanals gewinnen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben...

Felix (13) nach einer vierstündigen Wanderung mit den Eltern:

„Das war doch gar nicht mal so anstrengend wie es war!“

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

An der A14 bei Döbeln soll ein neues Karls Erlebnisdorf entstehen. ZB

Neuer Freizeitpark an der A14: Die Eröffnung für das neue Karls Erlebnisdorf in Döbeln an der A14 wird noch einmal verschoben. Warum Investor Robert Dahl den Termin erneut ändert und wieso der Erdbeer-Freizeitpark in Sachsen jetzt schon nicht mehr zu übersehen ist.

Die magischen Lichterwelten sind bis zum 2. März verlängert

Die Abenteuer des Seefahrers Sindbad, Ali Baba und die 40 Räuber oder ein Geist aus der Flasche: Bisher haben 80.000 Zuschauer die Ausstellung „Magische Lichterwelten“ im halleschen Zoo gesehen. Aufgrund des riesigen Zuspruchs hat der Zoo die Schau jetzt um eine Woche bis zum 2. März verlängert. Damit soll der Besucherstrom entzerrt werden und ein entspannter Besuch ermöglicht werden.

Datum: bis 02.03.2024, Di-Sa jeweils 17-22 Uhr, So/Mo Ruhetage, Bergzoo Halle (Saale)

Entdeckertage auf der Festung Mark in Magdeburg

Erlebnisreich wird es am letzten Februar-Wochenende auf der "Festung Kunterbunt". Die Festung Mark bietet für kleine und große Besucher ein breites Spektrum an Informations-, Mitmach- und Unterhaltungsangeboten. Die Kinder können die alten Festungsmauern erobern, sich sportlich auspowern, in Workshops kreativ werkeln, am Steckenpferd-Rennen teilnehmen, Schauspiel und Musik genießen und auf Schatzsuche gehen. Derweil gibt es für die Erwachsenen viele Info-Stände, etwa zu den Themen "Familien-Urlaub" und "Bildung".

Datum: 24/25.02.2024, 10-18 Uhr, Festung Mark

Gemälde betrachten im Schloss Georgium

Die Frage „Wie fühlst du dich?“ können Kinder ab 4 Jahren in der Veranstaltung „Kunst im Park“ den Porträts der Anhaltischen Gemäldegalerie in Dessau-Roßlau stellen. Auf spielerische Weise entstehen schließlich eigene Porträts.

Datum: 25.02.2024, von 10.30 bis 12 Uhr für Kinder ab 4 Jahren;

von 13 bis 14.30 Uhr für Kinder ab 7 Jahren.

Anna und Elsa heißen die beiden Rentiere, die neu im Tierpark Hexentanzplatz Thale sind. (Foto: Sonnemann)

Tierpark in Thale hat jetzt auch Rentiere

Die beiden Rentiere Anna und Elsa leben jetzt auf dem Hexentanzplatz in Thale im Harz. Die Tierart ist neu im dortigen Tierpark. Wie sich die Rostockerinnen bislang eingelebt haben.

Vorrübergehende Öffnungszeiten Januar und Februar 2024:

10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Tierpark Hexentanzplatz Thale

Eis-Disco vor der Festung Mark in Magdeburg

Im festlich beleuchteten Hof vor der Festung Mark wartet die größte mobile Open-Air-Eisbahn Sachsen-Anhalts auf alle mutigen Hobby-Eisläufer. Bunt und musikalisch wird es jeden Samstag zur Eis-Disco mit Partymusik und Lichtshow. Schlittschuhe in den Größen 27 bis 47 können vor Ort ausgeliehen werden.

Datum: noch bis zum 25.02.2024, Mo-Fr 14-18 Uhr,

Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr, Festung Mark

Eine frierende Fürstin und ihr privater Landsitz im Gartenreich Dessau-Wörlitz

Die Bewegungsgeschichte „Louise will nicht mehr frieren“ vermittelt Kindern spielerisch einen Überblick über die Mitglieder der Fürstenfamilie und ihre Schlösser in und um Dessau. Sie bezieht sich auf die Ausstellung im Haus der Fürstin „Das ganze Land ein Garten“ und greift Berichte der Fürstin Louise über die Kälte in ihren Wohnsitzen auf. Um der Fürstin zu helfen und die Kälte zu vertreiben, begeben sich die Kinder gemeinsam auf eine Fantasierei- se, schlüpfen in verschiedene Rollen und bewegen sich imaginär durch das Gartenreich.

Das Angebot eignet sich für Kinder ab fünf Jahren und wird im jeweiligen Kindergarten, der Schule oder im Haus der Fürstin in Wörlitz angeboten. Der spätere Landsitz der Fürstin Louise – das Luisium – steht vom 5. bis 8. März im Mittel- punkt mehrerer Projekttage. Diese werden im Rahmen des Bundesprogrammes „Kultur macht stark“ realisiert.

Unter bildung.gartenreich.de sind alle Angebote für Familien, Kindergärten und Schulen im Überblick aufbereitet.

Winterwellness in Mansfeld-Lutherstadt

Gäste können ins Museum kommen und aktiv etwas gegen den Winterblues machen. Hier können Groß und Klein ihr persönliches Wellnessprogramm zusammenstellen. So entstehen Salben auf Olivenöl- und Bienenwachsbasis mit Biodüften sowie Wellness-Parfüme auf Mandelölbasis mit ausgesuchten Kräuterdüften, wirksam gegen jedes Wehwehchen. Wer Lust hat, kann sich ein Zahnpulver nach altem alchemistischen Rezept anrühren.

Datum: 25.02.2024, 14-16 Uhr, Luthermuseen

Zweiter Elterninformationsabend mit Kreißsaalführung in der Helios Klinik Köthen

Im Kreißsaal finden wohl die ereignisreichsten Stunden einer werdenden Mutter statt. Aber was tun bei Beckenendlage? Und wie lange dauert die Latenzphase? Wie wird eine PDA gesetzt? … In den Kreißsaalführungen in der Helios Klinik Köthen bekommen Interessierte die Möglichkeit, Fragen zum Thema Schwangerschaft und Geburt direkt an die Expert:innen zu richten und die werdenden Eltern erhalten einen Blick in die Kreißsäle. Dank modernem und freundlichem Ambiente können sie sich rund um gut betreut fühlen und sich in den beiden modernen Kreißsälen in Ruhe auf das Erlebnis der Geburt einlassen. Empfohlen wird die Besichtigung des Kreißsaals den werdenden Eltern ab der 30. Schwangerschaftswoche.

Datum: Mittwoch, 28. Februar 2024 ab 18.00 Uhr, Telefonische Anmeldung vorab erforderlich unter 03496-52 13 41

Mr Gum und das geheime Geheimversteck in Magdeburg

Eingemummelt im geheimsten Geheimversteck der Literaturgeschichte hat es der fiese Mr. Gum diesmal auf das Wetter abgesehen. Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen ummantelt, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Unsere Heldinnen Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert. Nichts weniger als Alles steht auf dem Spiel! Doch während von Mr. Gum jede Spur fehlt, schiebt sich ein unheimlicher Piraten-Raddampfer die Bibber hinauf, befehligt von keinem Geringeren als Kapitän Brasil ...

Datum: 27. und 29. Februar, 10 Uhr, 8+, Theater Magdeburg

Jan & Henry kommen nach Halle (Foto: Agentur)

Jan und Henry 2 - „Ein neuer Fall für die Erdmännchen“ in Halle

Es ist an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen! Am 1. März sind die beiden beliebten Spuren- und Geräuschesucher, Jan und Henry, mit einer neuen Bühnenshow in der Georg-Friedrich-Händel Halle! Dieses Mal führt die Geschichte die beiden Erdmännchen auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Welche Rolle sie in dem Rätsel spielt und ob es den beiden Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu finden, erlebt man hautnah in diesem neuen Musical für die ganze Familie.

Datum: 01.03.2024, 16 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kleine Kunstwerke in Ei-Form im

Freilichtmuseum Diesdorf (Altmarkkreis Salzwedel)

Mit Papier, Farbe und Stiften werden ausgeblasene Eier zu kleinen Kunstwerken. In diesem Kurs erlernen jüngere und ältere Besucher die Grundtechniken des Eierfärbens und -bemalens, die Erstellung von Mustern und Motiven sowie verschiedene Möglichkeiten des Gestaltens. 8-10 ausgeblasene Eier sind mitzubringen.

Datum: 02.03.2024, 15-18 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Kinderkonzert Peter und der Wolf in Magdeburg

Peter und sein Großvater leben, umgeben von ihren tierischen Freundinnen und Freunden, mitten im Wald. Als Peter eines Tages das Gartentor offenstehen lässt und auf die Lichtung tritt, warnt der Großvater ihn eindringlich vor einem großen Wolf, der im Wald sein Unwesen treibt … Der berühmte Klassiker von Sergei Prokofjew ist Märchen und Instrumentenkunde zugleich. Klangmalerisch vertont er die Geschichte vom unbesonnen-mutigen Peter, der mithilfe seiner Freund:innen den Wolf bezwingt. Jeder Abenteurerin und jedem Abenteurer wird eine einzigartige Instrumentation und Melodie zugeordnet.

Datum: 3. und 8. März, 11 Uhr, 5+, Theater Magdeburg

Am Anhaltischen Theater kommt das erfolgreiche Puppenspiel "Die kleine Hexe" wieder auf die Bühne. Foto: Claudia Heysel

Puppenspiel "Die kleine Hexe" im

Alten Theater in Dessau-Roßlau

Kinder und Familien können sich auf ein Wiedersehen mit der kleinen Hexe auf der Puppenbühne des Alten Theaters freuen. Mit dieser humorvollen und spannenden Geschichte hat Otfried Preußler eine warmherzige, gewitzte Heldin geschaffen, die den Mut hat, als einzige unter bösen Hexen gut zu sein.



Am 3. und 24. März wird im Anschluss an die Vorstellungen

(16.15 Uhr) ein Puppenworkshop für Jung und Alt angeboten, bei dem man nicht nur verschiedene Puppenarten kennenlernen, sondern sie auch ausprobieren und am Ende eine eigene kleine Szene entstehen lassen kann. Es gibt noch Restkarten.



Datum: 24.03.2024, 15 Uhr, Altes Theater/ Puppenbühne, Anhaltisches Theater Dessau

