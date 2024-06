Was geht in Sachsen-Anhalt

der Weg zum Kindergarten war bisher einfach: Zweijähriges Kind in den Kinderwagen, Bruder läuft nebenher und in fünf Minuten sind wir da. Das jedoch ist nun vorbei. Denn die Zweijährige soll Laufradfahren lernen, was sie so gar nicht einsehen will. Akzeptiert wird aktuell nur rennen oder mit dem Buggy chauffiert werden. Laufrad gehört nicht zu den Mobilitätspräferenzen, was nun jeden Morgen zu einer nur widerwilligen Nutzung des zweirädrigen Vehikels führt. Die Zweijährige schiebt es lustlos ein paar Meter und sieht dabei so ungelenk aus wie ein Kind, das mit einer vollen Windel unterwegs ist. Auch die aufmunternde Anfeuerung: „Lass rollen, Kleines!“ führt lediglich zur energischen Erwiderung: „Nö“. Aber ich bin zuversichtlich, denn bei ihren Brüdern war es ähnlich. Und immer kam der Punkt, an dem sie merkten, dass es Spaß macht, mit dem Laufrad an allen vorbei über die Fußwege zu flitzen. Für mich beginnt damit die nächste Herausforderung: Das Kind vor Straßen oder anderen Gefahren zum Stoppen zu bringen. Mein inbrünstiger Ruf dann: „Bremsen, Kleines, bremsen!“

Ich bin Julius Lukas und habe drei Kinder. Sie sind 2, 6 und

11 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugstipps und ein Gewinnspiel. Heute verlosen wir das Kinderbuch "Die Tochter der Zauberin" von Paul Maar. Na dann, los geht's!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Bloß kein Flugärger! Auf einen Flug mit Kind muss man sich vorbereiten, auch wenn man viel fliegt wie Cathy Hummels. Sie hatte Stress wegen einer fehlenden Reisevollmacht für ihren Sohn. Was für Reisende mit Kind wo gilt.

Ob Klassenfahrt oder Feriencamp: Heimweh vermiest manchen Kindern die Stimmung. Dabei trifft es manche stärker als andere. Woran das liegt, was hilft und wie Eltern unterstützen können.

Liebesfalle Loverboy: Liebe macht blind. Diese Erkenntnis spielt bei der Loverboy-Methode eine große Rolle. Mädchen glauben an große Gefühle, während ihr vermeintlicher Liebhaber das große Geld im Auge hat.

Ertrinken verhindern: Auf Entdeckungstour herumgeklettert und plötzlich fällt das Kleinkind in den Gartenpool. Das kann böse enden. Wie Eltern dafür sorgen, dass das nicht passiert.

Abitur in Sachsen-Anhalt: Das Bildungsministerium legt die Statistik des Abiturdurchschnitts vor. 153 Mal gab es eine Traumnote von 1,0. Und auch viele andere können stolz sein.

Schulkrise: Wegen zu geringer Schülerzahlen werden am Europagymnasium Thale im Landkreis Harz keine fünfte, siebte und neunte Klasse mehr gebildet. Schüler müssen nach zwei Jahren an eine andere Schule wechseln, was zu Protesten führt.

(Natur-)Bildung: Im Muldestausee-Ortsteil Rösa (im Landkreis Anhalt-Bitterfeld) soll die Grund- zur Naturparkschule werden. Schüler, Lehrer und Heidefreunde wollen dafür im Unterricht noch mehr als bisher Umwelt und Nachhaltigkeit platzieren. Die Idee findet Zuspruch.

Banner-Verbot: Der Salzlandkreis untersagt dem Kreiselternrat das Aufhängen von Plakaten der Initiative „No teacher no future“. Die Initiative wollte damit auf den Lehrermangel aufmerksam machen.

Neue Spielstraße: Zu viel und zu schneller Verkehr war den Zscherbenern im Saalekreis lange ein Dorn im Auge. Mit einer Unterschriftenliste wandten sie sich an die Stadt Merseburg. Nun gelten im Ort ganz neue Regeln.

Ärztemangel: In Merseburg fehlen Kindermediziner, sagt die Stadt und will neue Praxen gezielt fördern. Doch für die braucht es das Okay der Kassenärztlichen Vereinigung. Die beurteilt die Versorgungslage allerdings anders.

Digitalisierung an Schulen: Der Landkreis Harz nutzt die Sommerferien, um die digitale Ausstattung seiner Schulen zu verbessern. Trotz Digitalisierung stirbt die gute alte Kreidetafel aber nicht aus.

Neue Online-Plattform: Zum 1. Juli erfolgt die Vergabe von Plätzen in allen Kindertagesstätten in Schönebeck im Salzlandkreis über das Online-Portal „Little Bird“.

Großes Engagement: Die Wolmirstedter Leibnizschule im Landkreis Börde übernimmt Verantwortung und wurde jetzt vom Bund ausgezeichnet. Dafür engagieren sie sich nun umso mehr. Was macht die Schule so anders als andere?

Pläne für die Zukunft: Jahrelang war sie fester Bestandteil des Lebens, nun ist für tausende Jugendliche in Sachsen-Anhalt die Schule aus. Vier Absolventen haben der MZ erzählt, was sie nun planen. Die Wege führen nach Europa, ins Beamtentum und rund um die Welt.

Bestnote: Jan Mika Starke hat am Johann-Gottfried-Herder Gymnasium in Merseburg sein Abitur mit einer Note von 1,0 bestanden. Wie es nun bei ihm nach der Schule weitergehen soll.

Unterstützung für Quereinsteiger: Die pensionierte Lehrerin und ehemalige Schulleiterin Gudrun Schwarz aus Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) unterstützt mit ihrem großen Erfahrungsschatz als Mentorin Seiteneinsteiger in Schulen im Saalekreis.

Ende der Erdbeerzeit: Die Erdbeerernte auf den Anbauflächen des Jessener Weingutes Hanke (Landkreis Wittenberg) ist Ende Juni Geschichte. Welche Sorte noch verkauft wird und warum Frank Hanke mit manchen Kunden nicht diskutiert.

Leben im Jahr 2045: Mentoren des Berliner Vereins Zeitgeist diskutieren mit Jessener Gymnasiasten im Landkreis Wittenberg über deren Sicht auf die Gesellschaft im Jahr 2045. Was die Schüler dabei herausarbeiten.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Emily (7 Jahre) plant seine Zukunft:

"Ich heirate mal meine Mama. Die kenne ich schon." Emily (7)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Schulferien in Mansfeld-Südharz: Was kann man unternehmen, welche Angebote gibt es in der Region? Die MZ hat allerhand zusammengetragen – auch für den kleinen Geldbeutel.

Dinos zum Anfassen in Halle: Eine Familie aus der Nähe von Schwerin lässt mit moderner Technik T-Rex und Co. zum Leben erwachen. Bis zum 4. August ist die Saurier-Show mit 50 Urzeit-Riesen in Halle zu sehen.

Stacheliger Mitbewohner: Im Tierpark in Petersberg im Saalekreis ist ein neuer Baumstachler eingezogen. Der Tierparkleiter Phillip Rose erzählt, was das Tier so besonders macht und warum es zu seinen Lieblingstieren zählt.

Ob Parkeisenbahn, Bauhaus-Museum oder Tierpark: In den Sommerferien locken in Sachsen-Anhalt viele tolle Angebote für Ferienkinder. Manche Veranstalter bieten sogar freien Eintritt.

Kendama, Spikeball, Kubb: Wer über die Peißnitz in Halle schlendert, kommt ganz sicher ins Staunen. Überall wird irgendwas gespielt. Aber was eigentlich? Wer kennt Kendama, Spikeball oder Kubb? Auch Calisthenics gilt als Trendsport. Die Redaktion hat sich das alles mal erklären lassen...

Spiel, Spaß und Wasser in Bad Dürrenberg: Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist auch für die Jüngsten ein Highlight. Unsere Testerinnen haben fünf Tipps, womit die Laga bei Kindern punkten kann.

Karls Erlebnis-Dörfer: Das Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln (Sachsen) ist eines von sechs in Deutschland. Die Erdbeerhöfe haben ab sofort länger geöffnet. Allerdings gelten die neuen Öffnungszeiten nicht für alle Fahrgeschäfte, Imbisse und Shops. Zudem wird am 19. Juli in Döbeln eine neue Attraktion eröffnet. Was die Besucher erwartet und wie viel der Eintritt kostet.

Hochschule Harz lädt zur Sommerschule ein

Wie werden aus eigenen Zeichnungen Videoclips? Wie programmiert man Lego-Roboter oder steuert Modellrennwagen mit Sensoren? Schüler können sich jetzt anmelden und all das Ende Juli bei der Sommerschule des Fachbereichs Automatisierung und Informatik herausfinden. Der Fachbereich lädt Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse vom 29. bis 31. Juli 2024 zur Sommerschule ein und bietet ihnen vier Projekte an, die auch zu den Inhalten des regulären Studienangebots gehören.



Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, in der Jugendherberge Wernigerode zu übernachten, die Kosten dafür sowie alle weiteren Kosten der Sommerschule werden übernommen.

Datum: 29. bis 31. Juli, Anmeldungen sind bis zum 19. Juli hier möglich, Hochschule Harz

Aktionen für Kinder im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss in Köthen keine Langeweile aufkommen. Museumspädagogin Uta Guse hält im Schloss Köthen bei sechs Terminen bis zum 30. Juli spannende Themen für Kinder bereit. Auf dem Programm stehen an den Dienstagen in den Sommerferien um 14 Uhr im Marstall verschiedene Ferienangebote. Am 2. Juli heißt es mit Streusandbüchse und Tintenfass: Ob Gänsefeder oder Rohrfeder, die Kinder stellen an diesem Nachmittag ihr Schreibwerkzeug selbst her und das Tintenfass zeigt, ob sich das Ergebnis sehen lassen kann (auch am 16. Juli). Um Papierherstellung mit der Wäschemangel geht es am 9. Juli, und dabei muss übrigens kein geradliniges Blatt entstehen, denn der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Alte Drucktechnik lernen die Kinder schließlich am 23. Juli kennen und erfahren auch, warum man rückwärts schreibt, damit nach dem Drucken kein Durcheinander herrscht.



Anmelden kann man sich für die jeweiligen Termine unter [email protected].

Datum: immer dienstags, 14 Uhr, Marstall Schloss Köthen

Elternvertreter rufen zu Petition auf

Die Stadtelternvertretung Halle unterstützt die Initiative „Jedes Kind zählt“, die im Bundestag eine Petition gestartet hat. Es gehe darum, die frühkindliche Bildung zu stärken und bei Betreuung und Erziehung deutschlandweite Qualitätsstandards einzusetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Konkret wird in der Petition gefordert, die Stellenprofile in Kitas zu erweitern, damit jede Einrichtung mindestens eine zusätzliche spezialisierte Stelle für Sprachförderung und Inklusion bekommen kann. Beim Personal sollen verbindliche Mindeststandards eingeführt werden und die Qualität der frühkindlichen Bildung solle gesteigert werden. Außerdem solle der Ausbau der Kapazitäten vorangetrieben werden, damit wirklich jedes Kind einen Platz bekommen könne. „Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, diese wichtige Petition zu unterzeichnen und sich gemeinsam für eine gerechtere Bildung einzusetzen“, sagt Christian Schlag, Vorstandsmitglied der Stadtelternvertretung.



Mehr Informationen zur Petition finden Sie hier.

Insekten-Entdeckertage im Zoo Leipzig

Eine Tour in den Leipziger Zoo lohnt sich an diesen Tagen ganz besonders. Denn dort sind derzeit Insekten im XXL-Format zu erleben. Den Krabbeltieren ist bis zum Jahresende eine Ausstellung gewidmet: „Winzige Giganten“ zeigt riesige Nachbildungen

27 verschiedener Insekten. Mit dieser außergewöhnlichen Schau möchte der Zoo Leipzig auf die große Bedeutung der kleinen Lebewesen aufmerksam machen – ohne die, unser Planet nicht mehr derselbe wäre. Passend dazu auch die Insekten-Entdeckertage am 6. und 7. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr. An dem Wochenende erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm rund um die besonderen Tiere.

Datum: 6./7. Juli, 10-17 Uhr Uhr, Zoo Leipzig

"FerienSpaßPass" noch immer erhältlich

Mit dem „FerienSpaßPass“ der Saalesparkasse sind auch in diesem Jahr wieder viele kulturelle Angebote in der Stadt Halle für Familien zu einem vergünstigten Preis nutzbar. Bis zum 4. August sind

16 Angebote im Stadtgebiet nutzbar. Dazu zählen auch städtische Einrichtungen, wie das Stadtmuseum und die Oberburg Giebichenstein, die Parkeisenbahn Halle, Stadtmarketing Halle/Touristinfo und der Bergzoo, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Nutzung aller Ferienangebote ergibt eine Gesamtersparnis von mehr als 80 Euro. Für Familien ist der Pass seit dem 10. Juni bei der Saalesparkasse, den Angebotspartnern und Unterstützern erhältlich. Eine Aktivierung ist ausschließlich bei den Angebotspartnern möglich.

Kleine Naturkunde mit Herrn Franke bei Magdeburg

Raus aus der Landeshauptstadt, rein in die Natur: Im Magdeburger Umland, in Nedlitz (Jerichower Land) können Kinder und Familien ihr eigenes, kleines Bäumchen eintopfen. Dabei erfahren sie viel Wissenswertes über die heimische Flora und Fauna. Begleitet wird die Aktion von Bernhard Franke, dem Initiator der „Naturnahen Schülerakademie“. Der 71-Jährige betreibt in Nedlitz einen Forstbetrieb und baut Nordmann-Tannen an. Sein Herzenswunsch ist es, jungen (Stadt-)Menschen die Natur und das Landleben abseits des Klassenzimmers näherzubringen.



In den Sommerferien bietet Franke seinen Exkurs in die Natur für Vorschulkinder und Hortgruppen (Klasse 1 bis 5) jeden Donnerstag nach Anmeldung in einem Zeitfenster von 9 bis 13 Uhr an. Interessierte Familien (ab zehn Personen) können sich freitags anmelden. Die Uhrzeit wird dabei individuell vereinbart.



Anmeldung per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch: 0151 5365 4490.

Datum: In den Sommerferien jeden Donnerstag (für Vorschul-/Hortgruppen), jeden Freitag (für Familien).

"Der kleine Prinz" in der Baumannshöhle

Ein Theaterstück zum Verlieben vor uriger Kulisse in der Baumannshöhle. Und darum geht's:



Der kleine Prinz kommt nicht von der Erde, sondern von einem kleinen Planeten, kaum größer als ein Haus. Der Planet ist sogar so klein, dass man die Sonne am Tag dreiundvierzigmal untergehen sehen kann. Dort reinigt der kleine Prinz seine drei Vulkane und entfernt regelmäßig die frischen Triebe der riesigen Affenbrotbäume, damit sie nicht den ganzen Planeten überwuchern oder eines Tages sogar sprengen.



Seine Rose hingegen pflegt er mit Hingabe. Trotz mancher Missverständnisse zwischen den beiden blüht und duftet sie für ihn und eines Tages verlieben sich beide ineinander. Da der kleine Prinz jedoch weder ihre seltsamen und eitlen Gebärden zu enträtseln vermag, noch seine eigenen Gefühle für sie versteht, begibt er sich auf eine weite Reise, um Erfahrungen zu sammeln und Freunde zu finden.



Nach einer abenteuerlichen und magischen Reise über sechs fantastische Himmelskörper landet der kleine Prinz schließlich auf dem siebten Planet: der Erde.

Datum: 28.-30. Juni, jeweils 16.30 Uhr, Theater in der Baumannshöhle

Grillabende für werdende Väter

Die Fragen, Wünsche und Sorgen werdender Väter stehen im Fokus eines neuen Informationsangebots der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin der Universitätsmedizin Halle. Bei einem gemeinsamen Grillabend im Restaurant „Waldkater“ in Halle in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Halle können künftige Papas ihre Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im lockeren Gespräch „unter Männern“ mit den Ärzten der Geburtshilfe klären. Im Anschluss findet eine Besichtigung des Kreißsaals statt.

Datum: Die nächsten Treffen finden am 27. August, 22. Oktober und

17. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, statt. Die Teilnahme selbst sowie Bratwurst und alkoholfreie Getränke im Restaurant „Waldkater“ sind kostenfrei. Anmeldung mit dem Wunschtermin und Kontaktdaten ist unter [email protected] notwendig.

Neuer Kinderrundgang im Panometer Leipzig

Yadegar Asisi eröffnete am 26. Juni offiziell den neuen Kinderrundgang zur Panoramaausstellung „Die Kathedrale von Monet“. Die Kinderlinie vermittelt den jüngsten Besuchern spannende Details zur Ausstellung – auf Augenhöhe und in leicht verständlicher Sprache. Ein besonderes Highlight ist der eigens für Kinder erstellte Making-Of-Film zur Entstehung des Panoramas „Die Kathedrale von Monet“, der über einen QR-Code auf dem Smartphone angesehen werden kann.



Parallel starteten außerdem neue Familienführungen, die während der Sommerferien zum Mitmachen einladen. Montags und mittwochs steht die Familienführung „Wahr oder Falsch?“ zum Mitraten auf dem Programm. Dahingegen werden jeden Dienstag und Freitag in der Führung „Auf Tuchfühlung – Malerei mit allen Sinnen“ die Geschmacks-, Seh- und Riechnerven der kleinen und großen Teilnehmer auf Probe gestellt. In der Kinderführung „Let’s paint“ darf schließlich an allen Donnerstagen in den Sommerferien der Stift gezückt und mit gezeichnet werden. Zusätzlich werden kostenfreie Rätselrallyes für Kinder angeboten, die sie spielerisch durch die Ausstellung und das Panorama führen und eine kurzweilige Erkundungstour ermöglichen.

Datum: Mo-Fr, je 11 Uhr spannende Ferienführungen, Panometer Leipzig

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Die Tochter der Zauberin" von Paul Maar

Frau Schmitt ist eine böse Zauberin, wie sie im Buche steht: Sie ist übellaunig und gemein und zaubert am allerliebsten so schlimme Dinge wie Überschwemmungen, Waldbrände oder Radiergummis, die Löcher in Hefte reißen. Ihre elfjährige Tochter Fizzi ist da ganz anders. Vor allem aber hat Fizzi mit Zauberei nichts am Hut. „Das kann nicht sein!“, ruft da Frau Schmitt und zaubert Fizzi kurzerhand in die Zwischenwelt – und ihren ewig nörgelnden Ehemann gleich mit. Doch die Zwischenwelt ist gar nicht so gruselig und Fizzi entdeckt bald, dass auch in ihr kleine Zauberkräfte schlummern.



„Die Tochter der Zauberin“ ist ein Buch für Kinder ab 8 Jahren von Paul Maar voller Humor und mit allerhand kuriosen Kreaturen, erschienen im Oetinger Verlag (15 Euro).

Wollen Sie die märchenhafte Geschichte (vor-)lesen? Vielleicht klappt es mit dem Gewinn! Schreiben Sie uns bis zum 4. Juli eine

E-Mail mit dem Betreff „Die Tochter der Zauberin“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen weiterhin eine gute Ferienzeit,

entspannte Grüße aus der Eltern-Ecke.